Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeuge beschädigt, Verkehrsunfälle; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Fahrzeuge beschädigt

Ein erheblicher Schaden ist an zwei Fahrzeugen in der Nacht zum Donnerstag in der Heisenbergstraße angerichtet worden. In der Zeit von 23.30 Uhr bis zehn Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen 3er BMW sowie eine Mercedes C-Klasse, die beide vor Gebäude 15 standen, auf der Fahrerseite. Einer ersten Schätzung nach dürfte sich der Schaden auf über 10.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Münsingen (RT): Zwei Verletzte bei Unfall

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen haben sich zwei Beteiligte bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Münsingen zugezogen. Eine 83-Jährige befuhr gegen 9.30 Uhr mit einem Peugeot die Reichenaustraße in Richtung Uracher Straße. Nachdem sie eine Fahrbahnverengung passiert hatte, fuhr sie in der Fahrbahnmitte in der folgenden Linkskurve weiter. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel Astra eines 44 Jahre alten Mannes. Die Unfallverursacherin wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Opelfahrer wollte sich falls erforderlich selbstständig zu einem Arzt begeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 25.000 Euro. (ms)

Römerstein (RT): Unfall mit drei Verletzten

Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten hat sich am Donnerstagmittag auf der B 28 ereignet. Ein Verkehrsteilnehmer war um 12.40 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Bad Urach unterwegs. Zwischen den beiden Abfahrten nach Zainingen wollte er nach links in eine Einbuchtung abbiegen und musste aufgrund von Gegenverkehr zunächst anhalten. Ein ihm nachfolgender Pkw hielt ebenfalls an. Eine dahinterfahrende 55-Jährige musste mit ihrer Harley-Davidson stark abbremsen und kam etwas ins Schlingern. Einem ihr folgenden 57-jährigen Motorradfahrer reichte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und er touchierte mit seiner Harley-Davidson die Maschine der Frau. Daraufhin stürzten beide Motorräder auf die Fahrbahn, wobei die Harley-Davidson des Unfallverursachers in den Gegenverkehr rutschte und mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 47-Jährigen zusammenstieß. Der 57-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste in einer Klinik stationär aufgenommen werden. Seine 48-jährige Sozia sowie die 55 Jahre alte Bikerin erlitten leichte Verletzungen. Zur Versorgung der Verletzten war der Rettungsdienst mit einem Notarzt und zwei Rettungswagen an der Unfallstelle. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro entstanden. (ms)

Grafenberg (RT): Radfahrerinnen schwer verletzt

Schwere Verletzungen haben zwei Radfahrerinnen bei einem Sturz am Donnerstagabend in der Brandgasse erlitten. Die beiden 22 und 29 Jahre alten Frauen befuhren gegen 21.45 Uhr die Brandgasse nebeneinander in Richtung Kleinbettlinger Straße. Aus noch unbekannter Ursache kam es dabei zum Kontakt der beiden Pedelecs, woraufhin die Frauen zu Boden stürzten. Der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Weil sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung ergaben, mussten beide Radfahrerinnen eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. (rn)

Plochingen (ES): In Gartenhäuser eingebrochen

Mehrere Gartenhäuser sind in der Nacht zum Donnerstag in einer Gartenanlage im Gewann Lehren angegangen worden. Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit zwischen 17 Uhr und 10.30 Uhr die Schlösser zweier Häuschen auf. Bei zwei weiteren ist es beim Versuch geblieben. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine konkreten Angaben vor. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Erkenbrechtsweiler (ES): Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein gestürzter Radfahrer musste am Donnerstagabend in einer Klinik stationär aufgenommen worden. Der 51-Jährige war kurz vor 20 Uhr mit einem E-Bike auf einem Wanderweg zwischen Erkenbrechtsweiler und dem Aussichtspunkt Beurener Fels unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Radler zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (ms)

Unterensingen (ES): Motorradfahrer schwer gestürzt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Flügel-/ Brunnenstraße ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Gegen 15.10 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Motorrad von der Nürtinger Straße herkommend auf der Flügelstraße in Richtung Brunnenstraße unterwegs. Den ersten Ermittlungen zufolge überholte er im Bereich der dortigen Kreuzung einen vorausfahrenden VW Golf Kombi. Als der Biker den ordnungsgemäß entgegenkommenden BMW eines 42-Jährigen erkannte, leitete er eine Vollbremsung ein und stürzte zu Boden. Seine Moto Guzzi schlitterte noch gegen die Front des BMW. Der 62-Jährige erlitt nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe des Motorrads war auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. Zeugen, insbesondere die Insassen des silbernen VW Golf Kombi, der kurz vor dem Unfall von dem Motorradfahrer überholt worden war, werden gebeten sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (rn)

Wolfschlugen (ES): Radfahrerin bei Unfall verletzt

Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Nürtinger Straße so schwer verletzt worden, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Ein 48-Jähriger war kurz nach 20 Uhr mit seinem Smart auf der Nürtinger Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs und wollte auf Höhe der Klingenstraße nach links abbiegen. Dabei kollidierte er mit der entgegenkommenden, 31 Jahre alten Radfahrerin, woraufhin diese stürzte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro. (rn)

Filderstadt (ES): Radfahrer bei Sturz verletzt

Alleinbeteiligt gestürzt und dabei schwer verletzt hat sich ein Radfahrer in der Nacht zum Freitag in der Mörikestraße. Gegen 23.20 Uhr befuhr der 46-Jährige mit seinem Rad die Mörikestraße in Richtung Hofwiesenstraße. Dabei prallte er mit dem Fahrrad offenbar gegen den Bordstein und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend in eine Klinik. Aufgrund einer möglichen alkoholischen Beeinflussung wurde ihm dort eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. (rn)

Nehren (TÜ): Bargeld gestohlen

Auf Bargeld hatte es ein Unbekannter abgesehen, der in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Betrieb in der Daimlerstraße eingebrochen ist. Zwischen 22 Uhr und 4.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Bei seiner Suche nach Stehlenswertem fiel ihm ein noch nicht näher bekannter Bargeldbetrag in die Hände, mit dem er unerkannt flüchtete. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. (rn)

Burladingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

In einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und dabei zum Glück unverletzt geblieben ist ein 78-Jähriger am Donnerstagnachmittag. Der Mann befuhr gegen 17 Uhr mit seinem Ford die Gauzolfstraße in Richtung Burladingen, als er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort prallte sein Wagen gegen einen geparkten Renault. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 10.000 Euro beziffert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (rn)

Balingen (ZAK): In die Leitplanke geprallt

Ein Schaden in Höhe von über 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf der B 27 entstanden. Eine 27-Jährige war gegen acht Uhr mit einem Seat auf der Bundesstraße von Endingen herkommend in Richtung Bisingen unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Balingen-Nord kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. An dieser streifte der Pkw etwa 50 Meter entlang bis er zum Stehen kam. Da eine medizinische Unfallursache nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Fahrerin vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell