Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen-Duchtlingen, Lkrs. Konstanz) Versuchter Einbruch in Schule (20./21.10.2021)

Hillzingen-Durchtlingen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag haben unbekannte Täter versucht, in die Grundschule in Duchtlingen einzubrechen. Zu diesem Zweck machten sich die Täter an einer Eingangstüre zu schaffen und versuchten diese aufzuhebeln. Die Tür hielt diesem jedoch Stand, so dass die Unbekannten von ihrem Vorhaben abließen. Die Polizei ermittelt nun und nimmt Hinweise, unter Telefon 07731 14370, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell