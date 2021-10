Polizei Gütersloh

POL-GT: Kooperative Verkehrskontrolle mit dem Bundesamt für Güterverkehr, dem Hauptzollamt Bielefeld, dem Dezernat 52 der Bezirksregierung Detmold und dem Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh führte am 14.10.2021, in der Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr in Kooperation mit dem Hauptzollamt Bielefeld, dem Bundesamt für Güterverkehr (BAG) und dem Dezernat 52 der Bezirksregierung Detmold an der Tank- und Rastanlage Aurea in Rheda-Wiedenbrück Schwerlastkontrollen durch.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag in der Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Güter- und Personenverkehr, dem technischen Zustand der Lastkraftwagen, der Abfalltransportüberwachung sowie der illegalen Beschäftigung und Schwarzarbeit.

41 Fahrzeuge und deren Fahrzeugführer wurden überprüft. Es wurden insgesamt 16 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und drei Verwarngelder vor Ort erhoben. So wurden u.a. Verstöße gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr (Lenk- und Ruhezeiten), Überladung und Mängel in der Ladungssicherung festgestellt.

Bei zwei Fahrzeugen, die vom Bundesamt für Güterverkehr auf Kabotage-Beförderung überprüft wurden, wurden entsprechende Verstöße festgestellt. Gegen die Halter der Sattelzugmaschinen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Sicherheitsleistungen in Höhe von insgesamt 6.600,- Euro erhoben. Nach der Bezahlung der Geldbuße konnten die Fahrer ihre Fahrt fortsetzen.

Bei einem weiteren LKW stellten die Kontrolleure des BAG Manipulationen an der Adblue-Technik (Abgasreinigungsanlage) fest. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und es wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000,- Euro erhoben.

Auch zukünftig wird die Polizei Gütersloh mit den Kooperationsbehörden weitere Kontrollaktionen im Sinne der Verkehrssicherheit durchführen.

