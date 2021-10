Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkoholisierte Pedelec-Fahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Langenberg (MS) - Am Donnerstagnachmittag (14.10., 13:58 Uhr) kam es auf der Bentelerstraße zu einem Alleinunfall einer 53-jährigen Pedelec-Fahrerin aus Lippstadt, bei dem sie sich schwer verletzte.

Die 53-Jährige befuhr aus Benteler kommend mit ihrem Pedelec den gemeinsamen Geh-und Radweg der Benteler Straße in Richtung Allerbecker Weg. Sie geriet mit dem Vorderrad nach rechts auf den Grünstreifen, woraufhin sie mit ihrem Pedelec zu Boden stürzte.

Die 53-jährige verletzte sich durch den Sturz schwer am Kopf. Sie trug keinen Fahrradhelm. Sie wurde an der Unfallstelle notärztlich erstversorgt. Da in der Atemluft der Pedelec-Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt werden konnte und sie angab, Alkohol getrunken zu haben, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Zur weiteren Behandlung wurde die 53-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Dortmund geflogen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell