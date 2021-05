Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah Katalysatorendiebe?

Letmathe (ots)

... erneut Katalysatoren geklaut..

#In der Nacht zum Donnerstag machten sich unbekannte Die e an zwei Fahrzeugen Am Wiesenrain zu schaffen. An zwei zum Parken abgestellten VW Golf wurden die Katalysatoren geklaut. Die Polizei fragt nun: Wem sind in der Nacht zum 20.05.2021 im Bereich Dröschede verdächtige Personen und insbesondere Fahrzeuge zum Abtransport der Katalysatoren aufgefallen.

