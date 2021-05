Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Quad geklaut; Gullideckel in Scheibe geworfen.

Meinerzhagen (ots)

Quad geklaut

Am Donnerstag, 20.05.2021, in der Zeit von 00:30 Uhr - 08:30 Uhr, wurde das blaue Quad - ATV 50 - mit dem Versicherungskennzeichen 870 UUT von unbekannten Dieben von der Willertshagener Straße entwendet. Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und/oder dem Verbleib des Quads nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

Erneut ließen es sich unbekannte Vandalen nicht nehmen, Sachbeschädigungen an der Gesamtschule an der Otto-Ruhe-Straße zu begehen. Jetzt zerstörten sie am 20.05.2021, in der Zeit von 20:20 Uhr - 20:30 Uhr, mit einem Gullideckel eine Fensterscheibe eines Fensters am Gebäude. Sachdienliche Hinweise nimmt auch in diesem Fall die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

