Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Versteckspiel mit der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Auf ein Versteckspiel mit der Polizei war am Dienstag ein 20-Jähriger aus. Er und zwei weitere Personen, alle aus verschiedenen Hausständen, standen am Abend in der Entersweilerstraße beisammen. Beim Erblicken einer Polizeistreife sprang der 20-Jährige hinter einen Baum. Die Polizisten brauchten nicht lange suchen, hatten sie den 20-Jährigen doch längst entdeckt - und das verbotene Springmesser, welches er verloren hatte. Das Trio erwartet nun ein Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die aktuellen Corona-Regeln. Der 20-Jährige blickt zudem einem Strafverfahren entgegen, ihm wird ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen. Das verbotene Springmesser stellte die Polizei sicher. |erf

