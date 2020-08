Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchdiebstahl

Urbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, ca. 03:00 Uhr, kam es auf dem Gelände und in dem Betriebsgebäude einer Firma in Urbach, Im Kimmel, zu einem Einbruchdiebstahl mit Zielrichtung Kupfer. Die bisher unbekannten Täter verschaffen sich zuvor über das Nachbaranwesen Zugang und entwendeten schließlich Kupferkabel im Wert von etwa 5.000 Euro. Bei der Tatausführung entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ebenfalls ca. 5000,- Euro. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Tatortaufnahme wurden Spuren gesichert, die Hinweise auf die Täter geben könnten. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

