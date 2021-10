Polizei Gütersloh

POL-GT: Seniorin von unbekannten Tatverdächtigen bestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MS) - Am Mittwochnachmittag (13.10., 15:10 Uhr) wurde eine 88-jährige Gütersloherin in der Güthstraße in Avenwedde von einem bislang unbekannten Täter und einer bislang unbekannten Täterin bestohlen.

Nach Aussage der Seniorin fühlte sie sich bereits in einem Lebensmittelmarkt an der Friedrichsdorfer Straße von den Unbekannten beobachtet. Nach ihrem Einkauf hätten sich die beiden Personen auf dem Parkplatz an einem Audi aufgehalten und seien ihr schließlich gefolgt.

Unter dem Vorwand, nach dem Weg zu fragen, sprachen die Frau und der Mann die 88-Jährige an. Trotz der Aufforderung, sie bitte in Ruhe zu lassen, folgten ihr die Personen weiter. Die Frau sei ihr schließlich sehr nahe gekommen. Später zu Hause sei ihr dann aufgefallen, dass ihr Portemonnaie aus der Handtasche fehlte.

Der Beschreibung nach war die Frau ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß und schlank. Sie trug einen schwarzen Anorak und einen schwarze Hose. Ihre dunklen Haare waren zum Zopf gebunden. Der Mann war ebenfalls ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und sehr schlank. Er trug einen Anorak unbekannter Farbe und kurze, dunkle Haare. Beide Tatverdächtigen seien nicht deutschsprachig gewesen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat an der Friedrichsdorfer Straße oder rund um den Tatort in der Güthstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Angaben zu den beiden unbekannten Tatverdächtigen machen? Hinweise und Angaben nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

