Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer zieht sich bei Sturz leichte Verletzungen zu

Gütersloh (ots)

Rietberg (MS) - Am Mittwochvormittag (13.10., 11:20 Uhr) stürzte ein 48-jähriger Rietberger mit seiner Kawasaki im Einmündungsbereich Druffeler Straße/ Goethestraße im Ortsteil Neuenkirchen und verletzte sich leicht.

Der 48-Jährige beabsichtigte von der Goethestraße nach rechts in die Druffeler Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs kam er nach eigener Aussage ins Schleudern und stürzte. Der Kawasaki-Fahrer verletzte sich durch den Sturz leicht und wurde an der Unfallstelle durch eine Rettungswagen-Besatzung erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad wurde abgeschleppt und es wurde eine Ölspur auf der Fahrbahn abgestreut.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell