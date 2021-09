Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210927-3: Porsche 911 Carrera gestohlen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frechen (ots)

Unbekannte entwendeten aus einer Tiefgarage den hochwertigen Sportwagen

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises hat die Fahndung nach einem roten Porsche 911 Carrera 4 GTS aufgenommen. Das Fahrzeug ist in der Zeit von Sonntag (12. September) bis Montag (13. September) aus einer Tiefgarage an der Stresemannstraße in Frechen entwendet worden.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können oder das Fahrzeug gesehen haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zugang zu der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses. Dort soll der rote Sportwagen in einer Parktasche gestanden haben. Nach Zeugenangaben war das Rolltor der Tiefgarage am Montag (13. September) nicht mehr richtig funktionstüchtig. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell