Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210927-2: Polizisten nehmen mutmaßliche Kabeldiebe vorläufig fest

Bergheim (ots)

Eine aufmerksame Zeugin gab entscheidende Hinweise.

In Bergheim haben Polizisten am späten Sonntagabend (23. September) einen 25-Jährigen und eine 38-Jährige vorläufig festgenommen, nachdem diese Kabel von einer Baustelle an der Straße 'Hubert-Rheinfeld-Platz' gestohlen haben sollen.

Eine aufmerksame Zeugin hatte den Notruf der Polizei gewählt, nachdem Sie die beiden Diebe auf einer Baustelle beobachtet hatte. Der Mann soll gemeinsam mit seiner Komplizin Kabel von der Baustelle mitgenommen haben. Anschließend seien sie in Richtung Aachener Tor davon gelaufen. Einige Minuten später meldete sich die Zeugin erneut und teilte mit, dass die Diebe zu der Baustelle zurückgekehrt seien. Daraufhin verlagerten die bereits eingesetzten Polizisten die umgehend eingeleitete Fahndung wieder in Richtung des Tatortes. Dort trafen sie die beiden Beschuldigten an und nahmen sie zwecks zweifelsfreier Identitätsfeststellung vorläufig fest. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und entließen die Festgenommenen mangels Haftgründen nach einer Vernehmung wieder aus dem Gewahrsam. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell