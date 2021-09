Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210927-1: Junger Mann fuhr auf Stauende auf - Krankenhaus

Hürth (ots)

Bei dem Verkehrsunfall wurde ein 29-Jähriger schwer und eine 34-Jährige leicht verletzt.

Am Sonntagnachmittag (26. September) ist ein Autofahrer (29) in Hürth-Efferen gegen 16.30 Uhr mit seinem VW auf ein Stauende auf der Luxemburger Straße aufgefahren und hat dabei den Seat eines 38-Jährigen in ein weiteres Auto (Mercedes) geschoben. Bei dem Verkehrsunfall zog sich der 29-Jährige schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Außerdem wurde die Beifahrerin (34) des Seatfahrers leicht verletzt.

Die Unfallbeteiligten waren zuvor auf der Luxemburger Straße in Fahrtrichtung Köln unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 103 soll der Verkehr aufgrund eines Rückstaus an einer Ampel still gestanden haben. Die Insassen des Mercedes (14, 43) sowie der 38-jährige Leonfahrer mit seiner Beifahrerin standen mit ihrem Autos am Stauende, als der 29-Jährige mit seinem Golf auf das Heck des Seat auffuhr. Aufgrund der Energie des Aufpralls wurde der Seat Leon in den schwarzen Mercedes geschoben.

Polizisten vor Ort nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Strafanzeige. Ein Abschleppunternehmen transportierte den Golf ab. (sc)

