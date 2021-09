Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210924-3: Überfall auf Fastfood-Restaurant

Wesseling (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raub

Am Donnerstagabend (23. September) hat ein 18 bis 25 Jahre alter Mann die Mitarbeiterin einer Fastfood-Kette an der Flach-Fengler-Straße ausgeraubt. Die Polizei fahndet nach einem schlanken Mann, der die Kassiererin (32) verbal bedrohte und Bargeld erbeutete.

Hinweise zu dem Raub, der Identität des Täters und seiner Flucht nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Um 17.53 Uhr sei der bislang Unbekannte hektisch in das Restaurant gelaufen. Die 32-jährige Mitarbeiterin gab an, dass sich der Täter bedrohlich vor ihr aufbaute. Er forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Dies legte die Angestellte in eine mitgebrachte weiße Plastiktüte. Daraufhin floh der Unbekannte in Richtung Elsässer Straße. Die Mitarbeiterin, eine Zeugin und ein Zeuge, die während des Raubs im Restaurant aßen, beschrieben den dunkelhaarigen Unbekannten als 180 bis 185 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Auffällig sei seine runde Kopfform. Er war zur Tatzeit mit einer grauen abgenutzten Kappe, einer blauen Weste, einer blauen Jeans, weißen Sneaker und grauen Winterhandschuhen bekleidet. Der Räuber sprach Deutsch und trug einen blauen Mund-Nasen-Schutz. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell