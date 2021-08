Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zwei versuchte Einbrüche - Zeugen gesucht

Kamp-Bornhofen (ots)

In der Nacht von Donnerstag (26.08.21) auf Freitag (27.08.21) kam es zu zwei Einbruchsdelikten in der Ortslage Kamp-Bornhofen. Die jeweiligen Tatorte befinden sich unmittelbarer räumlicher Nähe. In beiden Fällen konnte kein Stehlgut entwendet werden. Es blieb beim Versuch.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Goarshausen (Tel: 06771 9327-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell