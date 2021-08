Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfall zwischen Rangierlok und PKW

Moschheim, K 144 (ots)

Am 27.08.2021 gegen 16:25 Uhr ereignete sich auf der K144 zwischen Moschheim und Leuterod ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Rangierlok der Deutschen Bahn. An einem unbeschrankten Bahnübergang wurde ein von Moschheim in Richtung Leuterod fahrender PKW von einer Rangierlok seitlich erfasst. Der Bahnübergang ist mit einem Andreaskreuz und einer Blinksignalanlage gesichert. Der Fahrzeugführer konnte selbstständig seinen PKW verlassen, er erlitt schwere Verletzungen war jedoch ansprechbar und es besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die K 144 war über den Zeitraum von zwei Stunden gesperrt. Vor Ort im Einsatz waren das DRK und die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Wirges und Leuterod. Der verletzte Fahrzeugführer wurde vom ADAC Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell