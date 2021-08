Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Weisel/Rettershain - Verkehrsgefährdung durch fehlerhaftes Überholen *Zeuge gesucht*

Weisel (ots)

Am Donnerstag, den 19.08.2021, gegen 09:00 Uhr kam es auf der L 337 zwischen Rettershain und der Einmündung zur L 339 in Richtung Ransel und Weisel zu einem Verkehrsverstoß, bei dem ein weißer Kleintransporter einen gelben Opel Corsa überholt hat, obwohl die Strecke nicht komplett einsehbar war. Als den beiden Fahrzeugen ein Fahrzeug entgegenkam, mussten alle Fahrzeuge stark abbremsen, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Aufgrund dieses Vorfalls wurde Strafanzeige gegen den mittlerweile bekannten Fahrer des Kleintransporters erstattet. Es wird jedoch der Zeuge gesucht, der den beiden Fahrzeugen entgegenkam. Dieser wird gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

