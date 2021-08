Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Pflanzen aus dem Garten entwendet; Zeugenaufruf

Hachenburg (ots)

Am Dienstag, den 24.08.2021, ereignete sich in dem Zeitraum von 01:00 Uhr bis 09:30 Uhr, in Hachenburg, Dr. Emde-Straße, ein Diebstahl von zum Teil hochwertigen Pflanzen und Knospen. Die Pflanzen befanden sich in einem frei zugänglichen Garten und wurden durch unbekannte Täter fachmännisch abgetrennt und mitgenommen. Die Schadenshöhe wird auf zirka 200EUR beziffert. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Etwaige Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Hachenburg unter der Telefonnummer 02662/9558-0 oder per E-Mail pihachenburg@polizei.rlp.de.

