Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

MeppenMeppen (ots)

Am Samstag gegen 11.30 Uhr kam es auf der Straße Papenbusch in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer war mit einem dunklen Auto in Richtung Meppen unterwegs. Als er aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet, kam es zum Zusammenstoß mit dem Dacia einer 60-Jährigen. Die Frau blieb unverletzt. Der unbekannte Fahrer setzte anschließend seine Fahrt unerlaubt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell