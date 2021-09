Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210924-1: Mülleimer brannte aus - Kriminalpolizei fahndet weiter mit Hochdruck nach Brandstifter

Frechen (ots)

Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hofft auf die Mithilfe aus der Bevölkerung. Ermittlungsgruppe geht jedem einzelnen Hinweis nach.

Nach einem weiteren Brand in der vergangenen Nacht (23. September) bitten die Ermittler Bürgerinnen und Bürger, sich bei jedem verdächtigen Verhalten von Personen an Mülltonnen oder Müllcontainern zu melden und ohne Zögern den Polizeinotruf 110 zu wählen.

Der Inhalt eines Mülleimers, der im Bereich der Dr.-Gottfried-Kremer-Allee/Clarenbergweg in Frechen installiert ist, brannte gegen 23.15 Uhr. Ein Zeuge bemerkte den Brand und informierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Polizeibeamte fertigten eine Anzeige wegen Brandstiftung.

Die Ermittler fragen: "Wer hat an der Tatörtlichkeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Wer kann andere sachdienliche Hinweise zum Brand geben?" Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell