Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210923-3: Falscher Polizist und falscher Handwerker erbeuteten Bargeld

Erftstadt und Frechen (ots)

In zwei Fällen sucht die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach Zeugen.

Nach einem etwa 30 Jahre alten und 180 Zentimeter großen Mann fahnden die Ermittler des Kriminalkommissariats 12. Ihm wird vorgeworfen, am Mittwoch (22. September) von einer Seniorin an der Bonner Straße Bargeld entgegengenommen zu haben, das sie nach einem betrügerischen Schockanruf durch einen falschen Polizisten in Verwahrung geben wollte.

Hinweise zu dem schlanken, schwarzhaarigen Abholer des Bargelds, der eine blaue Jeans und helle Oberbekleidung trug, richten Sie bitte unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de an die ermittelnden Sachbearbeiter.

Den ersten Anruf erhielt die Seniorin aus Lechenich Dienstagnacht (21.September) gegen 23.30 Uhr. Der falsche Polizist erklärte, dass mehrere Banken ausspioniert worden seien und nun auch ihr dort angelegtes Geld nicht mehr sicher sei. Nach mehreren Telefonanrufen, in denen der falsche Polizist die Seniorin verunsicherte und unter Zugzwang setzte, begab sich die ältere Dame mit einem Taxi zur ihrer Hausbank. Mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag fuhr die Rentnerin im Taxi zurück an ihre Wohnanschrift. Wenig später gegen 12.30 Uhr holte der beschriebene Täter das Geld ab. Derweil hatte der Taxifahrer nach Rücksprache mit seiner Vorgesetzten die Polizei verständigt. Die Seniorin hatte ihm die Beweggründe für den Bankbesuch anvertraut und ihm war die Geschichte verdächtig vorgekommen. Als die verständigten Polizisten bei der Seniorin eintrafen, hatte diese das Geld bereits an den Täter übergeben.

In einem anderen Fall in Frechen an der Hauptstraße täuschte, ebenfalls am Mittwoch (22. September), ein falscher Handwerker eine Seniorin. Der Mann soll gegen 13.15 Uhr geklingelt und angegeben haben, dass Gasgeruch bemerkt worden sei und er dies prüfen müsse. Die Seniorin ließ den Unbekannten eintreten und erhielt von ihm den Auftrag, das Wasser im Bad laufen zu lassen. Der falsche Handwerker durchsuchte währenddessen die Wohnung der Seniorin und steckte mehrere hundert Euro ein.

Der Mann soll 25 bis 30 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur sein. Er trug schwarze Kleidung. Weiterhin beschrieb die Zeugin, dass ihr sofort sein "dunkler Teint" aufgefallen sei.

Auch hier nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 12 Zeugenhinweise entgegen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell