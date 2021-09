Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210923-1: Junge Männer beraubten Jugendlichen - Zeugensuche

Brühl (ots)

Die unbekannten Täter entwendeten einen Geldschein aus dem Portemonnaie des jungen Mannes und liefen davon.

Am Mittwochabend (22. September) haben zwei junge Männer gegen 20.30 Uhr einen Fußgänger (17) an der Richard-Bertram-Straße in Brühl beraubt. Der 17-Jährige kam aus Richtung Kaiserstraße, als ihm an einem Supermarktparkplatz zwei dunkel gekleidete, schlanke Personen auffielen. Sie haben laut derzeitigem Sachstand beide dunkle Kapuzenpullover, schwarze OP-Masken und blaue Jeanshosen getragen.

Als sich der Fußgänger den beiden circa 16 bis 18-Jährigen näherte, seien diese direkt auf ihn zugegangen. Einer der beiden habe ihn mit einem Klappmesser bedroht und die Herausgabe seines Portemonnaies gefordert. Der 17-Jährige habe daraufhin seine Geldbörse übergeben. Der Täter, der das Klappmesser in der Hand gehalten habe, habe einen Geldschein aus dem Portemonnaie herausgenommen und es dann auf den Boden geworfen. Die beiden Täter seinen anschließend mit ihrer Beute über die Kaiserstraße in Richtung Kaiserbahnhof davon gelaufen.

Der 17-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten stellten das Portemonnaie für die weiteren Ermittlungen sicher.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den geflüchteten Tätern geben können, das Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell