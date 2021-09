Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210922-1: Seniorin bei Fahrradunfall leichtverletzt

Pulheim (ots)

Die Polizei sucht einen Unfallbeteiligten zur Klärung des Verkehrsunfalls.

Am Dienstagnachmittag (21. September) ist eine Fahrradfahrerin (82) gegen 15 Uhr nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrradfahrer in Pulheim gestürzt und verletzte sich dabei leicht. Die 82-Jährige war zuvor auf der Straße 'Schürgespfad' in Richtung Sebastianusstraße unterwegs. Laut Zeugenangaben sei zu diesem Zeitpunkt ein circa 65 bis 75-jähriger Fahrradfahrer links neben der Seniorin gefahren. Die Frau sei dann auf Höhe der Hausnummer 5 plötzlich nach links abgebogen, um auf den Bürgersteig zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrenden und die 82-Jährige stürzte. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der andere Fahrradfahrer verließ den Unfallort noch vor Eintreffen der Polizisten. Laut Zeugenangaben habe er graue Haare und eine beige Hose getragen.

Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei des Rhein-Erft-Kreises Zeugen und den beteiligten Radfahrer sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de zu melden. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell