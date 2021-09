Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210921-3: Fahrradfahrer fährt Senior an - Leichtverletzt

Brühl (ots)

Die Polizei bittet Zeugen bei der Suche nach dem Fahrer eines orangefarbenen Damenfahrrads um Mithilfe.

Am frühen Montagabend (20. September) ist ein Fußgänger (89) bei einem Verkehrsunfall in Brühl leicht verletzt worden, nachdem ein Unbekannter den Senior mit seinem Fahrrad auf der Straße 'Rodderweg' angefahren hatte. Der 89-Jährige stand nach derzeitigem Sachstand gegen 17.20 Uhr auf dem Fußgängerweg der Straßen 'Rodderweg' und 'Ginsterhang'. Ein circa 20 bis 30-jähriger Mann war zu dieser Zeit aus Richtung Römerstraße mit einem orangefarbenen Damenfahrrad unterwegs. Er habe einen schwarzen Bart und eine schwarze Adidashose getragen. Außerdem habe er eine Bierflasche in der Hand gehabt. Laut Zeugenangaben fuhr der Mann mit einem weiteren Fahrradfahrer schreiend über die Straße 'Rodderweg' in Richtung Lupinenweg, als er den Senior anfuhr. Die beiden Männer setzten ihren Weg trotz des Verkehrsunfalls fort, während der 89-Jährige hinfiel. Rettungskräfte versorgen den Leichtverletzten vor Ort.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet Zeugen, die Beobachtungen zu dem Fall gemacht haben und Hinweise zu dem geflüchteten Täter geben können, das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de zu kontaktieren. (sc)

