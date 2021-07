Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht durch Zeugenaussagen aufgeklärt

Delmenhorst (ots)

Butjadingen - Burhave, Am Mittwoch, dem 14. Juli 2021, ereignete sich gegen 16:50 Uhr ein Verkehrsunfall nahe der Tankstelle am Kirchplatz in Burhave. Ein 91-jähriger Butjenter fuhr mit seinem PKW Opel rückwärts vom Tankstellengelände und stieß dabei gegen einen geparkten PKW Peugeot eines Nordenhamers. Anschließend wendete der Butjenter sein Fahrzeug und verließ die Unfallstelle, ohne eine angemessene Zeit zu warten, sich zu melden oder eine Nachricht zu hinterlassen. Auf Grund von Zeugenaussagen konnte der Unfallfahrer rasch ermittelt werden. Personen kamen nicht zu Schaden, die Höhe der an den Fahrzeugen entstandenen Sachschäden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Auf den Unfallverursacher kommt nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht zu.

