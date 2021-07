Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Pedelec-Fahrer

Delmenhorst (ots)

Nordenham, Am Mittwoch, dem 14. Juli 2021, ereignete sich gegen 14:00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung der Blexersander Straße in die Martin-Pauls-Straße. Eine 43-jährige Nordenhamerin befuhr mit ihrem PKW Dacia die Martin-Pauls-Straße aus Richtung Blexen kommend in Richtung Innenstadt. An der Einmündung der Blexersander Straße wollte sie nach rechts in Richtung der Bundesstraße abbiegen. Nachdem sie bereits zwei Fahrradfahrer auf dem Überweg hat passieren lassen, übersah sie beim Abbiegen einen weiteren, 58-jährigen Pedelec-Fahrer aus Nordenham. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Nordenhamer zu Fall kam und sich leicht verletzte. Zur Untersuchung musste er in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe der an den Fahrzeugen entstandenen Sachschäden wird auf 800 Euro geschätzt.

