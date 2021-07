Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Katalysator von Pkw entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Durch Unbekannte wurde in der Zeit zwischen Freitag, 02. Juli 2021, gegen 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 14. Juli 2021, gegen 11:00 Uhr, unbefugt ein Firmengelände an der Straße Am Forst in der Gemeinde Großenkneten betreten. Anschließend wurde der Katalysator eines dort abgestellten Pkw Citroen Saxo entwendet.

Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Rufnummer 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell