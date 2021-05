Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Gasstätte

Bergisch Gladbach (ots)

Zwischen Samstag, 16:30 Uhr, und Sonntag (02.05.), 12:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Adresse "Alte Dombach" in Bergisch Gladbach Sand ein und entwendeten ein Kassensystem, ein Druckgerät und mehrere Flaschen Wein aus dem Lokal.Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0. (mw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell