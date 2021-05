Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Senior verliert beim Einparken die Kontrolle über seinen Pkw

Odenthal (ots)

Am Sonntagnachmittag (02.05.) um 14:30 Uhr ist es im Ortsteil Glöbusch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 87-jähriger Leverkusener bog von der Bergstraße in die Straße Zum Hahnenberg ab und wollte dort einparken. Er verlor beim Einparken offenbar die Kontrolle über seinen BMW, touchierte mit aufheulendem Motor einen geparkten Renault und überfuhr einen angrenzenden breiten Grünstreifen. Statt zu bremsen, gab er weiter Gas und fuhr über die Bergstraße hinweg, durchbrach einen Gartenzaun eines Grundstücks in der Straße Am Geusfelde und prallte gegen ein Gartenhaus, wobei diverse Gartenmöbel und Gartengeräte beschädigt wurden.

Sowohl der Unfallverursacher als auch seine 61-jährige Beifahrerin aus Bergisch Gladbach wurden dabei leicht verletzt und kamen mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Führerschein des Seniors wurde sichergestellt und die Weiterfahrt vorläufig untersagt. Seine weitere Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen wird nun durch die Straßenverkehrsbehörde zu prüfen sein.

Der Schaden am BMW beträgt circa 20.000 Euro, am Renault circa 3.000 Euro. Wie hoch der Schaden des Grundstücksbesitzers ist, konnte noch nicht beziffert werden.

Der Pkw wurde durch einen Kran geborgen und anschließend abgeschleppt. (ct)

