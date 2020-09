Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Fahrkartenautomaten in S-Bahnen aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am frühen Freitagmorgen bei insgesamt drei Bahnen Fahrkartenautomaten im Straßenbahndepot in Odenheim aufgebrochen und dabei Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Dieb, gegen 01:20 Uhr, gewaltsam Zutritt über eine Tür in die Abstellhalle. Dort ging er in die Bahnen und öffnete mit erheblichem Kraftaufwand die Fahrkartenautomaten. Der hierbei angerichtete Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Bad-Schönborn unter 07253/80260 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

