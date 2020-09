Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Mann erleidet medizinischen Notfall und kollidiert mit entgegenkommenden Fahrzeug

Karlsbad-Langesteinbach (ots)

Am Donnerstag fuhr gegen 16:30 Uhr ein 53-jähriger Mann mit seinem PKW auf der L 623 von der L 609 kommend in Richtung Karlsbad-Langesteinbach. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts auf den Seitenstreifen und in der Folge nach links in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden PKW, welcher von einer 55-jährigen Frau gelenkt wurde. Der 7-jährige Sohn des Verursachers und die Geschädigte wurden zum Glück nur leichtverletzt. Der Unfallverursache kam indes mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankhaus. Der Sohn konnte durch die zwischenzeitlich verständigte Mutter an der Unfallstelle abgeholt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 23.000 Euro. Die L623 musste zur Unfallaufnahme bis 18:45 Uhr vollgesperrt werden.

