POL-REK: 210921-2: Ermittlungen nach Messerstichen aufgenommen

Hürth (ots)

Ein Polizeihubschrauber hat einen flüchtigen 24-Jährigen aufgespürt, den Beamte vorläufig festnahmen.

Ihm wird zur Last gelegt, am Montagabend (20. September) um 21.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Eschweiler Straße einen 22-Jährigen schwer verletzt zu haben.

Die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Kriminalkommissariat 23 in Brühl übernommen. Dabei soll geklärt werden, wie es zu den von Zeugen beschriebenen Streitigkeiten und den späteren Verletzungen der beiden Männer (22/24) gekommen ist.

Polizeibeamte erhielten den Einsatz zu einer Körperverletzung über den Notruf 110. An der Ecke zwischen einem Einrichtungshaus und einem Verbrauchermarkt sollte nach Angaben des Anrufers ein durch Messerstiche verletzter Mann (22) liegen. Ein 24-Jähriger sei auf der Flucht in Richtung Eschweiler Straße. Die Polizei suchte den Parkplatz auf und leitete zeitgleich eine Fahndung ein. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Beamten.

Der 22-Jährige wies Verletzungen auf, die zunächst von Ersthelfern versorgt worden sind. Rettungskräfte brachten den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Besatzung eines Polizeihubschraubers spürte den Flüchtigen (24) wenig später in einem Rübenfeld zwischen den Feldwegen "Weingarten" und "Im Rönnchen" circa 300 Meter Luftlinie vom Tatort auf. Dort nahmen ihn Polizeibeamte vorläufig fest. Auch er wies Verletzungen auf. Ein Diensthundführer der Polizei suchte mit dem Hund nach der Tatwaffe, die der 24-Jährige weggeworfen haben soll. (bm)

