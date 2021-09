Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210920-2:Hochwertige Uhren und Schmuck entwendet

Frechen und Bergheim (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht Zeugen

Nach bislang unbekannten Tätern fahnden die Ermittler des Kriminalkommissariats 13. Dem oder den Gesuchten wird vorgeworfen am Samstag (18. September) in eine Wohnung an der Hauptstraße in Frechen eingebrochen zu sein, dort alle Schränke nach Beute durchsucht zu haben und mit Uhren und Schmuck in fünfstelligem Wert geflohen zu sein.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch oder zu verdächtigen Personen auf der Hauptstraße im genannten Tatzeitraum nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Täter verschafften sich in der Zeit von 11 bis 16.30 Uhr zunächst gewaltfrei Zugang zu dem Mehrparteienhaus. In die Wohnung der 30-jährigen Anwohnerin gelangten sie durch Aufhebeln eines Fensters. Nachdem die unbekannten Tatverdächtigen alles nach Beute durchsucht hatten, verließen sie die Wohnung.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Zeit vom 1. Septmeber, 13 Uhr bis zum 19. September, 12 Uhr in Bergheim Quadrath-Ichendorf. Der Anwohner einer Erdgeschosswohnung an der Händelstraße meldete eine aufgehebelte Balkontür. Die Täter sollen nach Angaben des 57-Jährigen ein Mountainbike entwendet haben.

Auch hier bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese können Sie an die oben genannte Rufnummer oder E-Mailadresse richten.

In unserem wöchentlichen Wohnungseinbruchradar informieren wir Sie über die Aktionsgebiete der Einbrecher im Rhein-Erft-Kreis. Eine Übersicht zu den Wohnungseinbrüchen finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link: https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/wohnungseinbruchradar . (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell