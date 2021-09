Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Einbruch in ein Handy- Geschäft

Erftstadt- Liblar (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.09.2021, gegen 01:15 Uhr) vernahmen Anwohner des Einkaufzentrum in Erftstadt- Liblar, Holzdamm, ein lautes Knallgeräusch. Kurze Zeit später wurde ein weiterer Knall wahrgenommen und die Polizei informiert. Die eingesetzten Polizisten stellten vor Ort fest, dass an dem Handygeschäft, welches in einer Passage zur Bliesheimer Straße gelegen ist, eine Fensterscheibe eingeworfen wurde und die Scheiben einer dahinter stehenden Vitrine ebenfalls zerstört waren. Der unbekannte Täter hatte sich zunächst Zugang zum Geschäftsraum verschafft. Einige Minuten später kehrte er zum Tatort zurück, kletterte durch die Scheibe in das Objekt und machte sich an der Vitrine zu schaffen. Hier entwendete er mehrere hochwertige Mobiltelefone und flüchtete anschließend vom Tatort in Richtung Theodor- Heuss- Straße. Bei der Tat hat er sich offensichtlich Schnittverletzungen zugeführt. Nach den ersten Ermittlungen hat es sich bei dem Einbrecher um einen Mann gehandelt. Er ist circa 165- 170 cm groß, war insgesamt dunkel bekleidet, hatte dunkle Haare und war von kräftiger Statur. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Einbrecher ein, welche letztlich erfolglos blieb. Die Polizei fragt, wer hat im relevanten Zeitraum am Tatort oder in der Nähe verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zum Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 22 in Kerpen unter der Telefonnummer 02233- 520 oder auch per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (pw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell