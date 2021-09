Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210917-5: Heranwachsender in gestohlenem Fahrzeug nach Verfolgung gestellt

Wesseling (ots)

Ein 18-Jähriger fiel Beamten ins Auge, weil er nicht angeschnallt gewesen war.

Polizeibeamte haben am Freitagmorgen (17. September) einen 18-Jährigen vorläufig festgenommen. Er war in einem Auto unterwegs, dessen Schlüssel in der Nacht zuvor aus einem Wohnhaus in Wesseling entwendet worden war.

Gegen 9 Uhr fuhr der 18-Jährige auf der Ahrstraße in Richtung Kronenweg. Die Beamten nahmen wahr, dass er nicht angeschnallt gewesen war und forderten ihn mit Anhaltezeichen auf, seinen Wagen anzuhalten. Dem kam der junge Mann nicht nach. Er flüchtete unter Missachtung unterschiedlicher Verkehrsregeln bis zum Entenfang. Der 18-Jährige verließ dort das Fahrzeug und flüchtete weiter zu Fuß. Die eingesetzten Polizisten stellten ihn auf seiner Flucht und nahmen ihn vorläufig fest.

Der 18-Jährige führte das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis. In einem Krankenhaus entnahm ihm ein Arzt außerdem wegen des Verdachts des Konsums von Betäubungsmitteln eine Blutprobe.

Die Ermittlungen zum Einbruch und dem Diebstahl des Fahrzeuges hat das Kriminalkommissariat 13 aufgenommen. Die Missachtungen der Straßenverkehrsordnung werden durch das Verkehrskommissariat bearbeitet. Die Ermittlungen beider Kommissariate dauern an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird der Tatverdächtige im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. (akl)

