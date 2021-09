Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210920-1: Ertappter Ladendieb droht mit Messer - Zeugen gesucht

Wesseling (ots)

Täter mit gestohlener Flasche Schnaps geflüchtet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem etwa 20 Jahre alten und schlanken Mann. Dem Schwarzhaarigen wird vorgeworfen, am Samstagabend (18. September) in Wesseling eine Flasche Schnaps gestohlen, einen Ladendetektiv mit einem Messer bedroht und sich so die Flucht ermöglicht zu haben. Zur Tatzeit war der Gesuchte mit einem weißen Oberteil, einer schwarzen Sweatjacke und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Er trug dazu weiße Sneaker und hatte eine Bauchtasche bei sich.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen erkannte der Ladendetektiv (37) des am Westring gelegenen Verbrauchermarkts gegen 18.40 Uhr den vermeintlichen Kunden, wie er eine Spirituosenflasche aus dem Regal nahm und ohne zu zahlen das Geschäft verließ. Als der 37-Jährige den Dieb im Eingangsbereich ansprach, soll er ein Messer gezogen und damit den Angestellten bedroht haben. Nach Zeugenangaben flüchtete der Täter in Richtung der Flach-Fengler-Straße.

Die Polizei hat die Sicherung der Aufnahmen der Überwachungskameras veranlasst. Die Auswertung des Videomaterials ist Bestandteil der bereits laufenden Ermittlungen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell