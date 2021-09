Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210921-1: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Frechen (ots)

Unbekannte sollen versucht haben, die Grillhütte im Rosmarpark in Brand zu setzen. Dank eines aufmerksamen Zeugen ist die Ausbreitung des Feuers rechtzeitig verhindert worden.

Um 23.10 Uhr erhielten Polizeibeamte am Montagabend (20. September) den Einsatz zu einem Brand im Heinz-Köhler-Weg. Dort sollen nach Angaben eines Zeugen (31) mehrere Jugendliche im Rosmarpark zwischen der Sand-, Nork- und Rosmarstraße an der Hütte gestanden und Böller gezündet haben. Nachdem die Unbekannten, von denen einer eine gelbe Jacke getragen haben soll, in Richtung Norkstraße und teilweise über den alten Sportplatz zum unteren Ausgang an der Sandstraße weggelaufen seien, habe der Zeuge Rauch an er Grillhütte bemerkt. Das Feuer löschte die hinzugerufene Feuerwehr rasch ab. Beamte der Spurensicherung übernahmen den Brandort.

Das Kriminalkommissariat 11 in Hürth hofft auf die Mithilfe aus der Bevölkerung. In einer Ermittlungsgruppe nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Hinweise zu den Branddelikten im Stadtgebiet Frechen entgegen.

Nach dem Brand in der vergangenen Nacht bitten die Ermittler Bürgerinnen und Bürger, sich bei jedem verdächtigen Verhalten von Personen zu melden und ohne Zögern den Polizeinotruf 110 zu wählen.

Die Ermittler fragen: "Welcher weitere Zeuge hat an der Tatörtlichkeit verdächtige Personen gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zu den Jugendlichen oder deren Aufenthalt geben?" Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell