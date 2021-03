Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Heuballen in Brand geraten

Surwold (ots)

Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht zu Mittwoch zu einem Brand auf die B402 in Höhe der Einmündung zur Straße Wollbrouk alarmiert worden. Dort waren aus bislang unbekannter Ursache während der Fahrt rund zwölf gepresste Strohballen auf der Ladefläche eines LKW in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Surwold und Dörpen waren mit sechs Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort und löschten die brennenden Strohballen. Verletzt wurde niemand. Für die Dauer der Lösch-und Reinigungsarbeiten wurde die Bundesstraße voll gesperrt. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

