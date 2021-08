Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfälle mit Sachschaden und einem Verletzten - Falsche Polizeibeamte - Einbruch in Pfarrhaus

Koblenz (ots)

Unfälle mit Sachschaden und einem Verletzten

Am 16.08.2021 kam es Im Bereich Koblenz zu insgesamt 14 Unfällen mit Sachschaden, wobei es bei drei dieser Unfälle zu einer Verkehrsunfallflucht kam. Zudem ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Während ein Verkehrsteilnehmer im Begriff war, in sein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug einzusteigen, wurde die Fahrzeugtür durch einen ausscherenden LKW- Auslieger gegen das Fahrzeug gedrückt - die einsteigende Person wurde dabei in der Fahrzeugtür leicht eingeklemmt und verletzt.

Betrugsmasche - Falsche Polizeibeamte

Erneut versuchten unbekannte Täter mit der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" zum Erfolg zu kommen. Hierbei riefen die Betrüger überwiegend älteren Personen an und gaben sich als "LKA Koblenz" oder "Kriminalpolizei" aus. Wie immer versuchen die Betrüger, durch Erzählungen von angeblichen Einbrüchen in der Nachbarschaft Angst zu schüren und die Geschädigten dazu zu bewegen, Ihnen Geld und Wertgegenstände zu überlassen, damit diese "in Sicherheit" seien. Geistesgegenwärtig beendeten alle Angerufenen das Gespräch, ohne auf die Geldforderungen einzugehen. Die Polizei rät, solche Gespräch abzubrechen und sich umgehend bei der zuständigen Polizeidienst-stelle zu melden. Infos über diese Betrugsmasche finden Sie unter: https://s.rlp.de/LDQh4 oder unter www.polizei-beratung.de

Einbruch in Pfarrhaus

Am Montag wurde ein Einbruch in das Pfarrhaus der Pfarrgemeinde St. Conrad in der Trierer Straße gemeldet. Der oder die Täter drangen durch ein Kellerfenster in das Pfarrhaus ein und durchsuchten dieses. Augenscheinlich wurde jedoch nichts entwendet. Täterhinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz, 0261/103-2690.

