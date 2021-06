Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Mehrere Einsätze am Wochenende

Sprockhövel (ots)

Am Wochenende wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu mehreren Einsätzen gerufen. Am Freitagvormittag forderte der Rettungdienst die Feuerwehr um 11:54 Uhr zur Brinkerstraße nach. Die Einsatzkräfte transportierten dort eine verletzte Frau mittels der Drehleiter aus dem Obergeschoss eines Wohnhauses zum Rettungswagen.

Am Samstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall am Kreisverkehr an der Hauptstraße. Die um 20:11 Uhr von der Polizei alarmierte Feuerwehr streute dort ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten mit Bindemittel ab.

Am Sonntagnachmittag versperrte ein Ast in der Straße "Osterhöfgen" den Gehweg. Der Ast wurde durch die Feuerwehr letztlich komplett aus dem Baum entfernt und weggeräumt.

