POL-PPKO: Unfälle mit Sachschaden - Randalierer Schlachthofstraße - 9 mal Marihuana auf der B 9

Lag was in der Luft? - 14 Unfälle mit Sachschaden Eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Verkehrsunfällen mit Sachschaden vermeldet die Polizeiinspektion 1 für den gestrigen Tag. Es war wirklich alles dabei - vom Rempler auf dem Parkplatz über Fehler beim Rückwärtsfahren oder auch beim Abbiegen bis hin zum Fehler beim Aus-parken. Auch eine Straßenlaterne musste "dran glauben" und wurde beschädigt.

Randalierer in der Schlachthofstraße

Gegen 01:40 h wurde vergangene Nacht im Bereich der Schlachthofstraße in Koblenz Randalierer gemeldet. Vor Ort konnten durch die Polizei drei Personen vor einem Autohaus angetroffen werden. Alle Personen waren deutlich alkoholisiert, verhielten sich jedoch dauerhaft ruhig. Im näheren Umkreis konnten keine relevanten Beschädigungen festgestellt werden. Ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt konnte ebenfalls nicht in Erfahrung gebracht werden. Alle Personen werden lediglich zur Ruhe ermahnt.

Elektro-Scooter: Fahren ohne Versicherungs-Kennzeichen Von einer Streifenbesatzung der PI Koblenz 2 wurde in der Carl-Zeiss-Straße ein Elektro Scooter ohne Versicherungskennzeichen festgestellt. Aus diesem Grund wurde der Fahrer des Elektro Scooters angehalten und dazu befragt, ob dem Fahrzeug ein Versicherungskennzeichen zugeteilt ist. Nach Feststellung, dass es sich um ein unversichertes Fahrzeug handelt wurde die Fahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Zu Fuß mit Marihuana auf der B 9

Gegen 15:30 h meldete ein Verkehrsteilnehmer eine Person, die zu Fuß auf der B 9 im Bereich der Autobahnauffahrt A 48 unterwegs war. Die Person konnte festgestellt werden und wurde zunächst aus dem Gefahrenbereich verbracht. Bei der anschließenden Kontrolle fand man bei dem jungen Mann aus der Eifel insgesamt 9 kleine Tütchen mit Marihuana sowie Konsumutensilien. Eine Strafanzeige wird vorgelegt.

