Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Verkehrspolizeiinspektion, Tel. 0711 6869-0, zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 13:25 Uhr an der Einmündung Tübinger Straße/Schönbuchstraße ereignet hat und bei dem ein 25-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Eine 18-jährige Autofahrerin war mit ihrem Fiat auf der Tübinger Straße in Richtung Böblingen unterwegs und wollte nach rechts in die Schönbuchstraße abbiegen. Dabei hielt sie zunächst an, um eine Radfahrerin auf dem am rechten Fahrbahnrand rot markierten Radweg passieren zu lassen. Beim anschließenden Abbiegen achtete sie nicht auf den dem Radweg in Richtung Böblingen folgenden Radfahrer und der 25-Jährige fuhr auf ihren Pkw auf.

