POL-LB: Gerlingen: Unbekannter zerschlägt Scheibe eines Renault

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen zerschlug ein Unbekannter am Dienstag die Dreiecksscheibe eines dort abgestellten Renault Trafic. Vermutlich wurde der unbekannte Täter bei der Tatausführung gestört, denn als der Fahrer gegen 08:45 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war die Tür noch angelehnt und aus dem Wagen wurde nichts gestohlen. Zeugen des Vorfalls können sich unter Tel. 07156 9449 0 an den Polizeiposten Gerlingen wenden.

