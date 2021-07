Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Unbekannter Dieb unterwegs - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb treibt offensichtlich mindestens seit vergangener Woche sein Unwesen in Tamm. Am Mittwoch meldete gegen 10:00 Uhr eine Mitarbeiterin eines Geschäftes in der Hauptstraße, dass gerade ein Mann versucht habe, die Kasse zu stehlen. Anschließend sei der Unbekannte in eine Apotheke gelaufen und hätte dort das gleiche versucht, um sich dann in eine Tankstellte in der Nähe zu begeben. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Unbekannten mutmaßlich um die gleiche Person handeln könnte, die bereits in der Vorwoche in einem Supermarkt in Tamm als Dieb aufgefallen war. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, dunkle kurze Haare, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, bekleidet mit einem weiß-blau gestreiften Pullover und beigen Hosen. Zeugen, die Angaben zu der gesuchten Person machen können, werden gebeten sich unter Tel. 07141 601014 mit dem Polizeiposten in Tamm in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell