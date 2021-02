Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rheinisch-Bergischer Kreis - Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

Gestern (08.02.) sind zwei Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen worden.

Um 10:45 Uhr haben Polizisten einen VW auf der Sülztalstraße in Rösrath kontrolliert. Der Fahrer am Steuer des Wagens, ein 33-jähriger Rösrather, fiel den Polizisten aufgrund seiner geröteten Augen auf. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC, so dass die Polizisten bei ihm anschließend in einer Arztpraxis eine Blutprobe entnehmen ließen.

Um 14:50 Uhr ist ein Mercedes Sprinter eines Paketlieferdienstes auf der Friedrich-Offermann-Straße in Bensberg gestoppt worden. Der 21-jährige Leverkusener am Steuer hatte ebenfalls auffallend gerötete und glasige Augen, so dass ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Der Test verlief positiv auf Kokain, so dass auch bei diesem Fahrer eine Blutprobe angeordnet wurde.

Beide Fahrer mussten anschließend ihren Weg zu Fuß fortsetzen. Im Falle eines positiven Untersuchungsergebnisses kommt ein hohes Bußgeld mit Punkten und einem Fahrverbot auf sie zu. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell