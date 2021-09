Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210922-2: Motorradfahrer schwer verletzt

Brühl (ots)

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises nahm Verkehrsunfall an Verkehrsknotenpunkt auf

Am Dienstag (21. September) ist ein Motorradfahrer (28) bei einem Auffahrunfall in Brühl schwer verletzt worden. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme kam es auf der ohnehin derzeit stark belasteten Verbindungsstraße von Römerstraße und Bundesstraße 265 (Luxemburger Straße) zu zusätzlichen Verkehrsverzögerungen.

Gegen 14 Uhr waren ein Autofahrer (26) und ein Motorradfahrer (28) in Richtung Römerstraße unterwegs. Auf der stark befahrenen Straße soll es zu einem Rückstau in Höhe der Willy-Brandt-Straße gekommen sein, da ein weiterer Autofahrer rechts abbog. Ersten Erkenntnissen zufolge bremste auch der 26-Jährige seinen Ford ab. Bevor sein Transit vollständig zum Stillstand kam, soll der 28-Jährige mit seiner Kawasaki auf das Heck des Fords aufgefahren sein. Der 28-jährige Brühler verletzte sich bei dem Unfall schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Polizeibeamte sperrten die Theodor-Heuss-Straße für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis etwa 14.45 Uhr. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

