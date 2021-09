Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210922-3: Polizei erhöht Fahndungsdruck auf Brandstifter

Frechen (ots)

Nach einem erneuten Brand setzt die Polizei neben eigener Ermittlungsarbeit weiter auf die Mithilfe aus der Bevölkerung.

Beamten des Kriminalkommissariates 11 in Hürth liegen rund 25 Anzeigen aus dem laufenden Jahr vor, in denen wegen Brandstiftung im innerstädtischen Bereich von Frechen ermittelt wird. Die Brandorte konzentrieren sich auf die Straßen "An der Fischmaar", "Am Lindchen" und "An der Waidmaar".

Intensive Ermittlungen führten bisher nicht zur Klärung einer oder mehrerer Taten, beziehungsweise zur vorläufigen Festnahme eines oder mehrerer Tatverdächtigen. Die Polizei bestreift derzeit verstärkt mit zivilen und auch uniformierten Kräften das Stadtgebiet von Frechen, um eine Tatklärung herbeizuführen und um weitere Taten zu verhindern.

Aus diesem Grund bitten die Ermittler um die Mithilfe aus der Bevölkerung. In einer bereits eingesetzten Ermittlungsgruppe nehmen die Beamten der Kriminalpolizei Hinweise zu den Branddelikten im Stadtgebiet Frechen entgegen. Der Appell lautet: Jedes verdächtige und auch noch so unscheinbar wirkende Verhalten von Personen an Mülltonnen oder Müllcontainern ist es wert, der Polizei über den Notruf 110 zu melden!

Dienstagnacht (21. September) brannte um 22 Uhr erneut ein Mülleimer. Auf dem kleinen Spielplatz unmittelbar hinter einem Mehrfamilienhaus auf dem Freiheitsring stand der Inhalt eines Mülleimers in Flammen. Die Feuerwehr war vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Sachschaden entstand nach vorläufiger Einschätzung nicht.

Die Ermittler fragen: "Wer hat zur Tatzeit entlang des Spielplatzes oder auf dem angrenzenden Fußweg, welcher die Dr.-Tusch-Straße und den Freiheitsring verbindet, verdächtige Personen wahrgenommen?"

Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (bm)

