Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Korrektur zu: Polizei sucht nach Unfall Radfahrer

Dillenburg (ots)

Mit der Pressemeldung vom 09.06.2021, 14.31 Uhr sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall einen Radfahrer.

Die Unfallstelle liegt nicht in der Stadt Wetzlar - vielmehr ereignete sich der Unfall in Hüttenberg-Rechtenbach in der Hochelheimer Straße.

Ich bitte die Redaktionen die Daten zur Unfallstelle zu korrigieren.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell