Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210923-2: Autos sind keine Tresore - lassen Sie keine Wertgegenstände zurück!

Bild-Infos

Download

Wesseling (ots)

Unbekannte Täter entwendeten aus dem Auto eines 58-Jährigen eine Tasche, in der sich ein Ipad befunden haben soll.

Dass selbst abgeschlossene Autos nicht sicher vor Langfingern sind, zeigt das Beispiel eines 58-jährigen Wesselingers. Er stellte eigenen Angaben zufolge am Dienstagabend (21. September) seinen Volvo um 20.45 Uhr an der Oberwesselinger Straße ab. Am Morgen stellte er gegen 8.30 Uhr den Diebstahl einer Tasche fest, in dem sich ein Apple iPad befunden haben soll. Aufbruchspuren fanden die Polizisten am Wagen nicht. Die Zentrale Anzeigenbearbeitung (ZentrAB) mit Sitz in Bergheim bearbeitet den Fall.

Der Leiter ZentrAB, Kriminalhauptkommissar Nobert Wolff: "Selbst abgeschlossene Türen stellen für Täter kein unüberwindbares Hindernis dar. Darin zurückgelassene Wertgegenstände locken Täter regelrecht an. Ist dies der Fall, so bedarf es in der Regel nur wenige Sekunden, bis eine Fahrzeugtür geöffnet und der Diebstahl begangen wird."

Deshalb der Rat der Polizei: Nehmen Sie alle Wertgegenstände vor dem Verlassen des Wagens mit, insbesondere Geldbörsen, Handtaschen und Handys. Selbst ein Einschließen ins Handschuhfach ist kein sicherer Schutz. Besser ist es, vor dem Verlassen das Handschuhfach zu öffnen und damit zu signalisieren: "Hier ist nichts Interessantes zu finden!". (bm)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell