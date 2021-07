Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 13.07.2021.

Wolfenbüttel (ots)

Mehrere Täter schlugen auf Ihr Opfer ein.

Wolfenbüttel, Landeshuter Platz, Parkhaus/Tiefgarage, 13.07.2021, 02.00 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen drei Tatverdächtige auf das 20-jährige Opfer eingeschlagen und eingetreten haben. Nachdem sich die Täter dem Opfer genähert hatten, sollen sie ohne ersichtlichen Grund auf den Mann eingewirkt haben. Der Geschädigte habe durch die Angriffe Verletzungen am Körper und im Gesicht erlitten. Der Verletzte musste einem Krankenhaus zugeführt werden. Angaben zu den Tätern können nicht gemacht werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und ist dringend auf Zeugenhinweise angewiesen. Bitte melden sie sich bei den Beamten der Polizei Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331/9330.

Vandalismus an einem Einkaufsmarkt.

Schladen, Hermann-Müller-Straße, 09.07.2021, 19:30 Uhr-10.07.2021, 18:30 Uhr.

Die unbekannten Täter haben die Eingangstür des Verkaufsmarktes zerkratzt und hierdurch einen Schaden von mindestens 200 Euro verursacht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05335/929660 bei den Beamten der Polizeistation Schladen zu melden.

Unfallverursacher flüchtete.

Schladen, Eckerweg, 11.07.2021, 23:00 Uhr.

Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr auf dem Eckerweg in Isingerode, aus Richtung des Mühlenweges kommend. Am Ende einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf einen angrenzenden Grünstreifen. Hier streifte das Fahrzeug eine Straßenlaterne und verursachte einen Schaden von mindestens 800 Euro. Anschließend flüchtete das Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizei Schladen unter der Rufnummer 05335/929660 in Verbindung zu setzen.

